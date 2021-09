Geimpftes Gesundheitspersonal infiziert sich eher im eigenen Haushalt als bei der Arbeit. Das ist das Ergebnis einer israelischen Studie.

Beschäftigte im Gesundheitswesen und im Pflegedienst haben von allen Berufen das höchste Ansteckungsrisiko für das Corona-Virus. Geimpftes Gesundheitspersonal wiederum infiziert sich eher im eigenen Haushalt als bei der Arbeit. Das ist das Ergebnis einer israelischen Studie.

Eine Team um Dr. Yonatan Oster vom Hadassah-Hebrew University Medical Center in Jerusalem testete alle Mitarbeiter des Zentrums, und zwar von Januar bis März 2021, bevor die Delta-Variante die Vorherrschaft übernahm.

Geimpfte infizieren sich eher zu Hause als am Arbeitsplatz

Die Mitarbeiter waren im Schnitt 38 Jahre alt, 69 Prozent waren weiblich. Insgesamt hatten zu diesem Zeitpunkt 5.312 Mitarbeiter des medizinischen Zentrums beide Dosen des Biontech/Pfizer-Impfstoffs erhalten, während 690 nicht geimpft waren.

Von den ungeimpften Mitarbeitern infizierten sich 69 (10 Prozent). Von den geimpften Mitarbeitern infizierten sich 27 (0,5 Prozent). 15 von ihnen steckten sich bei einer infizierten Person im eigenen Haushalt an (56 Prozent), 12 am Arbeitsplatz. Von den ungeimpften Infizierten steckten sich 38 Prozent im eigenen Haushalt an. Geimpfte infizieren sich also eher zu Hause als am Arbeitsplatz.

Nur ein Geimpfter musste ins Krankenhaus

Die Forscher vermuten, dass die größere Wahrscheinlichkeit, sich zu Hause zu infizieren, darin liegt, dass dort keine Maske getragen oder Abstand gehalten wird und die Mitarbeiter sich länger in unmittelbarer Nähe zu den Infizierten aufhielten.

Weiteres Ergebnis: Nur ein geimpfter infizierter Mitarbeiter musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, zwei der ungeimpften Infizierten. Kein Mitarbeiter verstarb an Covid-19, ob geimpft oder ungeimpft. Die Untersuchung wurde im JAMA Network Open veröffentlicht.

Risiko für Ungeimpfte zehn Mal größer

Die Delta-Variante erweist sich als noch ansteckender als die zu der Zeit in Israel grassierende Alpha-Variante. Das zeigt eine weitere Studien aus Indien: In Neu-Delhi steckte sich ein Viertel der mit Astra Zeneca geimpften 300 Krankenhausmitarbeiter an.

Nach Zahlen der Robert Koch-Institutes waren von Juli bis August 2021 einer von zehn deutschen Covid-19-Patienten, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden, vollständig geimpft. Ein ähnliches Verhältnis könnte sich bei der Zahl der geimpften Infizierten zu den ungeimpften Infizierten abzeichnen: 1 zu 10.

Foto: Adobe Stock/.shock