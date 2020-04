Gefahr für Zecken-Bisse steigt - was schützt?

Bei frühlingshaften Temperaturen zieht es die Menschen verstärkt ins Grüne. Damit steigt die Gefahr für Zecken-Bisse. Sie können Borreliose und FSME übertragen. Was schützt?

Bei frühlingshaften Temperaturen zieht es die Menschen verstärkt ins Grüne, um Sport zu treiben oder durch die Natur zu streifen. Damit steigt die Gefahr für Zecken-Bisse. Durch den Biss beziehungsweise Stich können Borreliose oder FSME übertragen werden. Das CRM Centrum für Reisemedizin erläutert, was schützt.

Zecken sind ab einer Temperatur von circa 8 Grad aktiv. Man findet sie überall dort, wo es im Freien Pflanzen gibt. In 10 bis 50 Zentimetern über dem Boden warten sie auf Grashalmen, im Gebüsch oder auf Totholz. Bei Kontakt mit einem Menschen oder Tier werden sie dann abgestreift und beißen sich fest.

444 Menschen 2019 an FSME erkrankt

Dabei übertragen sie Krankheiten wie die Lyme-Borreliose oder Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME). "In Deutschland sind nach Angaben des Robert Koch Instituts im vergangenen Jahr 444 Menschen an FSME erkrankt", erklärt Prof. Tomas Jelinek, wissenschaftlicher Leiter des CRM Centrum für Reisemedizin. Das seien zwar 24 Prozent weniger als im Vorjahr, die Zahl der Erkrankten schwanke jährlich aber stark.

"Zudem könnte die niedrigere Infektionsrate auch auf eine bessere Impfquote zurückzuführen sein. Von den im Jahr 2019 gemeldeten FSME-Erkrankten waren 98 Prozent laut der Meldedaten gar nicht oder unzureichend geimpft", so Jelinek in einer Pressemitteilung.

Erste Anzeichen grippeähnliche Symptome

Die ersten Anzeichen der Frühsommer-Meningoenzephalitis zeigen sich zwei bis drei Wochen nach einer Übertragung des FSME-Virus durch eine Zecke in Form grippeähnlicher Symptome. In schweren Fällen greift das Virus Gehirn, Hirnhäute und Rückenmark an, es kann zu Lähmungen, Krampfanfällen und Bewusstseinsstörungen kommen.

Gegen FSME kann man sich impfen lassen. Das wird von der Ständigen Impfkommission (STIKO) für alle Menschen mit Zeckenexposition in den FSME-Risikogebieten in Deutschland empfohlen. Zu den Bundesländern mit dem höchsten FSME-Übertragungsrisiko zählen Bayern und Baden-Württemberg. Aber auch Südhessen, das südöstliche Thüringen und Sachsen sind betroffen, ebenso weitere Landkreise - insgesamt 164 bundesweit.

Drei Impfstoffdosen notwendig

Für einen verlässlichen und langdauernden FSME-Schutz sind drei Impfstoffdosen notwendig, die im Abstand von mindestens 14 Tagen (erste und zweite Dosis) und dann nach fünf bis zwölf Monaten (zweite und dritte Dosis) verabreicht werden. Man kann auch auf einen Schnellschutz zurückgreifen: Dann werden zwei Dosen im Abstand von 14 Tagen verabreicht. Die Impfung sollte, je nach Lebensalter, alle drei bis fünf Jahre aufgefrischt werden.

Lyme-Borreliose nicht einfach zu diagnostizieren

Für die ebenfalls durch Zecken übertragene Lyme-Borreliose liegen nur Schätzungen der Fallzahlen vor, da es keine einheitliche Meldepflicht gibt. In Bayern ist die Lyme-Borreliose seit 2013 meldepflichtig: Das Nationale Referenzzentrum für Borrelien in Bayern schätzt, dass in Deutschland jedes Jahr zwischen 60.000 und 100.000 Menschen neu daran erkranken.

Die Lyme-Borreliose ist nicht einfach zu diagnostizieren, da sie sehr unterschiedliche Symptome verursachen kann. In sehr seltenen Fällen entwickelt sie sich zu einem chronischen Leiden, welches das Nervensystem, die Gelenke und das Herz schädigt. Grundsätzlich muss jedes Symptom der Lyme-Borreliose antibiotisch therapiert werden. Der Erfolg der Antibiotika-Therapie ist in frühen Infektionsstadien am besten. Eine wirksame Impfung gegen Borreliose gibt es bisher nicht.

Die Gefahr für Zecken-Bisse steigt - was schützt?

Die Gefahr für Zecken-Bisse steigt - was schützt? Das CRM rät zu allgemeine Schutzmaßnahmen. Bei Aufenthalten im Grünen sollten lange Hosen und geschlossene Schuhe getragen werden. Auch Insektenschutz (Repellents) zum Einreiben und Aufsprühen auf die Haut sind sinnvoll.

Am wichtigsten ist aber die Kontrolle nach dem Ausflug. "Dabei sollten vor allem die von Zecken bevorzugten Körperregionen wie Kniekehlen, Achseln, Schambereich, Bauchnabel, Bauchfalten und der Bereich hinter den Ohren gründlich abgesucht werden", so Jelinek. Denn je schneller die Zecke entdeckt und entfernt werden kann, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit einer Infektion mit Borreliose.

Wie man die Zecke am besten entfernt

Die beste Methode: Eine feine Pinzette so dicht wie möglich über der Haut ansetzen und die Zecke am Kopf herausziehen. Der Körper des Tieres sollte nicht gequetscht werden, sonst besteht die Gefahr, dass erregerhaltiges Sekret aus dem Zeckenleib in die Stichstelle gedrückt wird

Nach dem Entfernen sollte die Einstichstelle desinfiziert werden. Danach gilt es die Einstichstelle gut zu beobachten: Bildet sich dort eine kreisförmige Rötung, oder treten grippeartige Symptome auf, ist ein Arztbesuch unbedingt erforderlich.

Rolle der eingewanderten Zeckenarten noch unklar

Welche Rolle neue, in Deutschland eingewanderte Zeckenarten bei der Übertragung von Krankheiten spielen, wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Hyalomma marginatum und Hyalomma rufipes sind in den Tropen heimisch, die braune Hundezecke stammt aus dem Mittelmeerraum. Sie können das Krim-Kongo Hämorrhagische Fieber und das Mittelmeer-Fleckfieber übertragen.

Foto: Adobe Stock/Carola Vahldieck