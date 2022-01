Gaß: Quarantäne für geimpfte Kontaktpersonen auf 7 Tage verkürzen

Deutschland debattiert über eine Verkürzung der Quarantänezeit. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft fordert nun, die Quarantäne für geimpfte Kontaktpersonen auf sieben Tage zu verkürzen.

Angesichts der schnellen Ausbreitung der Omikroninfektionen beraten Bund und Länder am Freitag über eine Verkürzung der Quarantänezeit. Momentan ist es so, dass selbst nicht-infizierte Kontaktpersonen 14 Tage in Quarantäne müssen. Bei steigenden Fallzahlen könnten bald Tausende Arbeitskräfte ausfallen – auch in systemrelevanten Bereichen wie dem Gesundheitswesen. Die Folgen wären fatal.

Inkubationszeit dauert bis zu sechs Tage

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) appelliert zu einer „umsichtigen Entscheidung über die Verkürzung der Quarantänezeit.“ Die negativen Konsequenzen einer 14-Tage-Quarantäne vollständig Geimpfter bei durchschnittlich 5 bis10 Kontaktpersonen wären erheblich und könnten sehr schnell zu einem Personalengpass in allen Bereichen der kritischen Infrastruktur aber auch der Wirtschaft insgesamt führen, befürchtet Dr. Gerald Gaß, Vorstandvorsitzender der DKG. Da die Inkubationszeit bei fünf bis sechs Tagen liege, könne „die reine Quarantäne für vollständig geimpfte Kontaktpersonen jetzt bei einem Kontakt mit einem Omikronfall auf sieben Tage mit abschließendem Negativtest verkürzt werden“, erklärte Gaß.

Verkürzung soll nicht für Infizierte gelten

Allerdings sei aus Infektionsschutz und Arbeitsschutzgründen klar zwischen reinen Kontaktpersonen und Infizierten zu unterscheiden. „Wir müssen bei dieser Debatte aber klar differenzieren zwischen der Quarantäne für nicht positiv getestete Kontaktpersonen und der Isolation für positiv Getestete, also infizierten Personen“, betonte Gaß. „Eine pauschale Verkürzung der Isolation von Infizierten lehnen wir ab.“

Eine verkürzte Isolation für Infizierte kann seiner Ansicht nach nur erfolgen, wenn es eine klare Evidenz gibt, wie lange die Personen infektiös sind. Ob dies weniger als 14 Tage sind, darüber gibt es noch keine gesicherten Erkenntnisse.

Die Inkubationszeit ist die Zeit von der Ansteckung bis zu Symptombeginn. Infektiös können Patienten sehr viel länger sein.