Erste Impfdosis verringert Übertragungsrisiko um bis zu 50 Prozent

Eine Impfung gegen das Coronavirus verringert auch das Übertragungsrisiko. Eine neue Studie des Public Health England (PHE) zeigt, dass die Gefahr, andere Haushaltsmitglieder zu infizieren, drei Wochen nach der Erstimpfung mit Biontech/Pfizer oder AstraZeneca um fast 50 Prozent gesunken war.

Die Wahrscheinlichkeit, das Virus zu Hause weiterzugeben, war um 38 Prozent bis 49 Prozent geringer als bei den nicht geimpften Vergleichsfällen.

Erstimpfung verringert Risiko für Symptome

Zu diesem Schutz kommt das verringerte Risiko, dass eine geimpfte Person überhaupt eine symptomatische Infektion entwickelt. Es beträgt vier Wochen nach der Erstimpfung etwa 60 bis 65 Prozent.

Die Studie umfasste über 57.000 Kontakte aus 24.000 Haushalten, in denen es einen per PCR-Test bestätigten Fall gab, der vorher geimpft worden war. Diese wurden verglichen mit fast 1 Million Kontakten von PCR-Test-bestätigten Fällen, die noch keine Impfung erhalten hatten.

Erste Impfdosis verringert Übertragungsrisiko

Die erste Impfdosis verringert das Übertragungsrisiko um bis zu 50 Prozent. Der Sekretär für Gesundheits- und Sozialwesen, Matt Hancock, sagte: "Dies unterstreicht weiter, dass Impfstoffe der beste Ausweg aus dieser Pandemie sind, da sie Sie schützen und Sie möglicherweise daran hindern, unwissentlich jemanden in Ihrem Haushalt zu infizieren." Ähnliche Ergebnisse seien in anderen Umgebungen mit ähnlichen Übertragungsrisiken zu erwarten, zum Beispiel in Gemeinschaftsunterkünften und Gefängnissen.

Dr. Mary Ramsay, Leiterin Immunisierung bei PHE, betonte dabei : "Selbst wenn Sie geimpft wurden, ist es wichtig, dass Sie sich weiterhin so verhalten, als hätten Sie das Virus, gute Händehygiene praktizieren und die Abstandsregeln befolgen."

Foto: Adobe Stock/vectorfusionart