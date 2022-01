Ein Monat ohne Alkohol kann Schlaf, Haut und Gewicht verbessern. Das zeigt eine britische Studie, die sich mit den Auswirkungen des Dry January beschäftigte.

Die Forscher der University of Sussex fanden heraus, dass die Menschen, die an der Aktion teilnahmen, außerdem die Kontrolle über ihr Trinkverhalten zurückgewannen. Sie berichten zumindest, auch sieben Monate später weniger getrunken zu haben. Die Studie, die vom Psychologen Dr. Richard de Visser geleitet wurde, wurde mit 815 Personen durchgeführt. Sie nahmen an drei Online-Befragungen zum Selbstausfüllen teil.

Ein Monat ohne Alkohol gut für Schlaf, Haut, Gewicht

93 Prozent der Teilnehmer werteten die Teinahme am Dry January - ein Monat ohne Alkohol - als Erfolgserlebnis, 70 Prozent hatten einen allgemein verbesserten Gesundheitszustand, 71 Prozent schliefen besser, 67 Prozent hatten mehr Energie, 58 Prozent verloren Gewicht, 57 Prozent hatten eine bessere Konzentration, und 54 Prozent hatten eine bessere Haut.

Dazu kommt: 88 Prozent sparten Geld, 80 Prozent hatten das Gefühl, ihr Trinken besser unter Kontrolle zu haben, 76 Prozent erfuhren mehr darüber, wann und warum sie trinken, und 71 Prozent erkannten, dass sie kein Getränk brauchen, um sich zu amüsieren.

Weniger wöchentliche Trinktage

Die Trinktage sanken im Durchschnitt von 4,3 auf 3,3 pro Woche. Die konsumierten Einheiten pro Trinktag sanken im Durchschnitt von 8,6 auf 7,1. Die Häufigkeit des Alkoholkonsums sank von 3,4 pro Monat auf durchschnittlich 2,1 pro Monat.

Studienleiter Dr. de Visser sagte: "Interessanterweise sind die Veränderungen des Alkoholkonsums auch bei den Teilnehmern zu beobachten, die es nicht geschafft haben, den ganzen Monat alkoholfrei zu bleiben - obwohl sie etwas geringer sind. Dies zeigt, dass es echte Vorteile hat, nur zu versuchen, den Dry January abzuschließen."

In Großbritannien können sich Teilnehmer in der "Try Dry"-App eintragen, die mit ausgesuchten Informationen ihre Motivation fördern will.