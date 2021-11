Wie wichtig eine Auffrischimpfung ist, belegt eine Studie der Uniklinik Frankfurt. Bei Pflegeheimbewohnern und dem Pflegepersonal war ein halbes Jahr nach der Impfung kein Immunschutz mehr vorhanden.

Wie wichtig eine Auffrischimpfung ist, belegt eine Studie der Uniklinik Frankfurt. Bei Pflegeheimbewohnern un dem Personal waren ein halbes Jahr nach der Impfung keine Antikörper mehr nachzuweisen. Das zeigte ein Team um Prof. Sandra Ciesek, Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie.

In Auftrag gegeben hatte die Untersuchung das hessische Sozialministerium. Im Rahmen der "Impf Care"-Studie wurden knapp 300 Bewohner von Langzeitpflegeeinrichtungen im Alter zwischen 75 und 101 Jahren untersucht.

Ein halbes Jahr nach der Impfung kein Immunschutz mehr

Ergebnis: Die Antikörperkonzentration nimmt stark ab. 90 Prozent der sehr betagten Menschen wiesen fünf bis sieben Monate nach der Gabe von zwei Dosen des Biontech-Impfstoffs keine nachweisbaren neutralisierenden Antikörper mehr gegen die Delta-Variante auf. Das heißt, ein halbes Jahr nach der Impfung gab es keinen Immunschutz mehr.

"Unsere Daten zeigen, dass von den Bewohnerinnen und Bewohnern ein halbes Jahr nach der Zweitimpfung lediglich zehn Prozent nachweisbare neutralisierende Antikörper gegen die Delta-Variante aufgewiesen haben - und dass wiederum fast 50 Prozent davon nur einen sehr geringen Antikörpertiter verzeichneten", erklärt Prof. Ciesek.

Auch das Pflegepersonal ohne Antikörperschutz

"In einer unserer Kontrollgruppen - den Beschäftigten in den Langzeitpflegeeinrichtungen - hatten mit 32 Prozent zwar mehr Probanden neutralisierende Antikörper als in der Gruppe der älteren Bewohnerinnen und Bewohner. Aber auch hier konnten wir bei den meisten Studienteilnehmenden nach fünf bis sieben Monaten keinen Antikörperschutz nachweisen", erläutert die Virologin weiter in einer Pressemitteilung.

Mit zunehmendem Lebensalter sank die Menge nachweisbarer Antikörper, besonders stark war der Abfall nach dem 75. Lebensjahr. In Hessen sollen daher alle Pflegeheimbewohner und auch das Pflegepersonal bis zum 4. Dezember eine Auffrischungsimpfung erhalten.