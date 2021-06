Bislang bekommen nur Menschen die zwei Impfungen (Johnson & Johnson eine) erhalten haben, den digitalen Impfpass. Für Covid-19-Genesene mit einer Impfung soll das Ende Juni soweit sein.

Sie erhalten bei der Impfung in der Arztpraxis oder im Impfzentrum einen QR-Code. Diesen können sie auf ihr Handy in die Corona-Warn-App oder die CovPass-App hochladen und haben damit ein Zertifikat über ihren Impfschutz. Den QR-Code stellen mit den enstprechenden Nachweisen nachträglich auch Apotheken aus. Die Seite mein-apothekenmanager.de zeigt, welche Apotheken sich beteiligen.

Digitaler Impfpass für Covid-19-Genesene kommt Ende Juni

Der digitale Impfpass für Covid-19-Genesene kommt erst Ende Juni, weil es technische Probleme gibt. Das Zertifikat soll ab 1. Juli europaweit gültig sein, doch Genesene erhalten in einigen EU-Ländern zwei Impfungen. Nun müssen die Systeme aufeinander abgestimmt werden.

Insgesamt waren in Deutschland 3,7 Millionen Menschen an Corona erkrankt. Als genesen gilt, wessen positiver PCR-Test mindestens 28 Tage und maximal sechs Monate zurückliegt. Genesene Geimpfte müssen bislang ihren PCR-Test und den Eintrag in ihren gelben Impfausweis vorzeigen.

Impfschutz gilt bislang als unvollständig

Die Apps können mit diesem Status bislang nicht umgehen, wird nur eine Impfung eingegeben, gilt der Impfschutz als unvollständig. Auch wenn ein PCR-Test hochgeladen wird, erkennen die Apps das nicht als vollwertigen Impfschutz an.

Mittlerweile wurde 15 Millionen digitale Impfausweise ausgegeben. Smartphone-Nutzer brauchen dafür ein iPhone oder Android-Handy mit den Betriebssystemversionen iOS 12.0 oder höher beziehungsweise Android 6.0 oder höher. Die meisten Smartphones dürften diese Anforderungen erfüllen. Der gelbe Impfausweis iat aber nach wie vor gültig.

Welche Daten werden im digitalen Impfpass gespeichert?

Vor- und Nachname

Geburtsdatum

Krankheit, gegen die geimpft wurde

Welcher Impfstoff verabreicht wurde

Chargennummer

Zahl der verabreichten Dosen

Impfdatum

Land

Aussteller des Zertifikats

ID-Nummer des Zertifikats

