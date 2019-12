Deutschland europäischer Spitzenreiter bei Diabetes Prävalenz

In Europa leiden 60 Millionen Menschen an Diabetes. Die meisten davon leben in Deutschland. Der IDF-Diabetes Atlas 2019 räumt Deutschland einen unrühmlichen Spitzenplatz ein.

Deutschland hat die meisten Diabetiker in Europa – in absoluten Zahlen und prozentual

Diabetes gehört zu den nicht übertragbaren Krankheiten, die weltweit immer weiter zunehmen. Dieser Trend zeichnet sich auch in Europa ab. Nach dem IDF-Diabetes Atlas der International Federation Diabetes leben allein in Europa 60 Millionen Menschen mit Diabetes. Das entspricht 8,9 Prozent der europäischen Bevölkerung. Bis zum Jahr 2045 wird ein Anstieg auf 68 Millionen Betroffene prognostiziert.

Jeder siebte in Deutschland ist zuckerkrank

Unter den europäischen Ländern ist Deutschland mit 9,5 Millionen Betroffenen und einer Diabetesprävalenz von 15,3 Prozent Spitzenreiter. Während hierzulande also jeder siebte Erwachsene an Diabetes erkrankt ist, ist in Österreich nur jeder zehnte und in der Schweiz nur jeder dreizehnte ein Diabetiker. In die Zahlen wurden auch Menschen eingerechnet, deren Diabeteserkrankung noch nicht diagnostiziert ist.

Weniger Ausgaben als die Schweiz

Allerdings gibt Deutschland für seine Diabetiker mit 4,6 US-Dollar weniger aus als seine deutschsprachigen Nachbarländer. Österreich kommt mit einem Schnitt von 5,3 US-Dollar pro Erkranktem immerhin unter die Top-10 weltweit, die Schweiz gibt mit 11,9 US-Dollar mehr als doppelt so viel für die Behandlung eines Diabetikers aus.

Laut IDF-Atlas sind in Deutschland außerdem 5,6 Millionen Menschen einem Diabetes-Risiko ausgesetzt. Die Betroffenen weisen eine schlechtere Glukosetoleranz als andere Menschen auf und haben einen sogenannten Prädiabetes.

In der IDF-Statistik werden Russland und die Türkei zu den europäischen Ländern gezählt. Danach liegt die russische Föderation mit 8,3 Millionen Diabetikern auf Platz 2 und die Türkei mit 6,6 Millionen auf Platz drei. An vierter und fünfter Stelle stehen Italien mit 3,7 Millionen und Spanien mit 3,6 Millionen Diabetes Erkrankten.

Typ 1 Diabetes in Europa besonders häufig

Weitere Zahlen aus dem Atlas: In keiner anderen Region der Welt leben so viele Kinder und Erwachsene mit Typ 1 Diabetes wie in Europa. Knapp 300.000 Menschen sind hier von der Autoimmunerkrankung betroffen. Gemessen an der Gesamtzahl von 60 Millionen Diabetikern ist ihr Anteil jedoch gering.

Foto: pixabay