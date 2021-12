Coronavirus-Antikörper von Geimpften und Genesenen unterscheiden sich

Geimpft oder genesen – läuft das nicht aufs selbe hinaus? Nach einer Studie des Paul Ehrlich-Instituts sieht die Antikörperantwort etwas unterschiedlich aus. Was besser oder schlechter ist, können die Wissenschaftler im Moment noch nicht sagen.

Die mRNA-Impfstoffe zielen auf das Spike-Protein des Coronavirus ab. Nach einer Impfung baut der Körper dieses sogenannte Antigen mit Hilfe der messengerRNA nach und stellt dann die entsprechenden Antikörper her. Kommt es später zu einer tatsächlichen Konfrontation mit dem Virus, sollte das Immunsystem in der Lage sein, das S-Protein zu erkennen und das Virus zu vernichten.

Bei einer echten Corona-Infektion stellt der Körper die Antikörper auf natürlichem Wege her. Auch sie erkennen das Spike-Protein. Doch ein wenig anders und etwas mehr davon, wie Wissenschaftler des Paul Ehrlich-Instituts (PEI) jetzt in einer Studie herausgefunden haben. Die Ergebnisse sind in der online-Ausgabe von „Vaccines“ am 1. Dezember 2021 erschienen.

Vergleich Biontech-Geimpfte versus Genesene

Verglichen wurden Antikörper im Blutserum von mit Comirnaty (BioNTech/Pfizer) Geimpften mit Antikörpern im Serum von COVID-19-Rekonvaleszenten. Der Unterschied: Die Antikörper erkennen unterschiedliche lineare Strukturen des Spike-Proteins.

Antikörper bildet das Immunsystem gegen äußere und von außen erreichbare Strukturen von Proteinen. Diese Strukturen werden als Epitope bezeichnet. Untersucht wurden in der Arbeit ausschließlich Antikörper gegen lineare Epitope, die aus hintereinander liegenden Eiweißbausteinen (Aminosäuren) bestehen. Nicht untersucht wurden Antikörper gegen räumliche Strukturen des Spike-Proteins, die aus mehreren, nicht hintereinander liegenden Aminosäuren bestehen.

Antikörper Genesener sind vielfältiger

Im Ergebnis weist die Untersuchung auf eine größere Vielfalt Spike-spezifischer Antikörper in Rekonvaleszenten im Vergleich zu Comirnaty-Geimpften hin.

Doch bedeutet der Befund, dass Geimpfte schlechter vor COVID-19 geschützt sind als Genesene? Dazu schreibt das Paul-Ehrlich-Institut in einer Medienmitteilung: „Ob dies jedoch einen klinisch relevanten Einfluss auf die Breite der Spike-spezifischen Immunantwort hat, lässt sich auf Basis der derzeit verfügbaren Daten noch nicht beantworten.“