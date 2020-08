Corona-Teststellen an Berliner Flughäfen länger geöffnet

Reiserückkehrende aus Risikogebieten können sich testen lassen statt in Quarantäne zu gehen. Die Corona-Teststellen an den Berliner Flughäfen sind dafür jetzt länger geöffnet.

Die Corona-Teststellen an den Berliner Flughäfen sind für Reiserückkehrer aus Risikogebieten gedacht

Grundsätzlich sind Reiserückkehrende aus Corona-Risikogebieten zu einer 14-tägigen häuslichen Quarantäne verpflichtet. Um diese zu verkürzen, gibt es die Möglichkeit, sich auf Covid-19 testen zu lassen.

In Berlin können Flugreisende sich am Flughafen Tegel und am Flughafen Schönefeld testen lassen. Die von der Charité - Universitätsmedizin Berlin und Vivantes betriebenen Teststellen sind ab sofort länger geöffnet - und zwar bis 22 Uhr.

Nur für Reiserückkehrer ohne Symptome

Das Testangebot richtet sich ausschließlich an Reiserückkehrende, die keine Corona-Symptome zeigen. Seit dem Start der Flughafentestungen Ende Juli wurden rund 18.000 Personen getestet, davon waren rund 250 positiv (Stand: 19. August). Allein in der vorigen Woche wurden circa 8.000 Personen getestet, davon waren 90 positiv.

Die Abstriche werden vom medizinischen Personal der Charité und von Vivantes vorgenommen. Die Anmeldung und der Abstrich selbst dauern in der Regel nur wenige Minuten, je nach Nachfrage muss aber mit einer Wartezeit gerechnet werden. Die Übermittlung des Testergebnisses erfolgt innerhalb von 48 Stunden.

Bei positivem Test Gesundheitsamt informiert

Die Getesteten erhalten eine E-Mail mit dem Hinweis, dass das Ergebnis in der WebApp abrufbar ist. Bis zur Übermittlung des Testergebnisses sind die Reiserückkehrenden weiterhin an die Einhaltung der häuslichen Quarantäne durch die geltende Verordnung gebunden. Sollte der Test positiv ausfallen, wird automatisch - wie bei der Testung in anderen Teststellen oder beim Hausarzt - auch das zuständige Gesundheitsamt informiert.

Mehr zum Thema bei Gesundheitsstadt Berlin . Coronavirus Nasenspray könnte vor Corona-Viren schützen 13.08.2020 | Im Kampf gegen Corona haben Wissenschaftler der University of California San Francisco ein Nasenspray entwickelt, das vor SARS-CoV-2-Viren schützt und deren... | Im Kampf gegen Corona haben Wissenschaftler der University of California San Francisco ein Nasenspray entwickelt, das vor SARS-CoV-2-Viren schützt und deren... lesen >

Negative Befunde leicht verzögert übermittelt

Prof. Ulrich Frei, Vorstand Krankenversorgung der Charité: "Aufgrund des gestiegenen Testaufkommens wurde eine Systemoptimierung notwendig. Vereinzelt wurden negative Ergebnisse leicht verzögert an die Getesteten übermittelt. Dies betraf nicht die Positivbefunde. Hier war zu jeder Zeit sichergestellt, dass positive Befunde direkt an das zuständige Gesundheitsamt übermittelt wurden."

Die Flughafentestung ist Teil der breit angelegten Corona-Teststrategie, die die Charité im Auftrag des Berliner Senats entwickelt hat.

Corona-Teststellen an Berliner Flughäfen länger geöffnet

Die Corona-Teststellen an den Berliner Flughäfen sind folgendermaßen geöffnet: Flughafen Tegel, Terminal D, 8 Uhr bis 22 Uhr, Anmeldung vor Ort. Flughafen Schönefeld, Terminalbereich M, 8 Uhr bis 22 Uhr, Anmeldung vor Ort. Für Reiserückkehrende, die später landen, stehen die Teststellen am Folgetag oder alternativ die Berliner Vertragsarztpraxen zur Verfügung.

Foto: Adobe Stock/Microgen