Deutschland führt nun auch eine Testpflicht für Reisende aus China ein. Die Zahl der Corona-Infektionen ist dort zuletzt rasant gestiegen. Die Passagiere werden vor dem Abflug getestet, erforderlich ist mindestens ein Antigenschnelltest. Das teilte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gestern mit, wie die Agentur dpa und viele andere Medien berichten. "Die Einreise ist nur gestattet mit einem negativen Test", betont der SPD-Politiker.



Damit setzt Deutschland eine Empfehlung aus Brüssel um, heißt es weiter in dem Agentur-Text. Gesundheitsexperten der 27 EU-Staaten hatten sich am Mittwoch nicht auf eine Testpflicht verständigen können, dazu aber nachdrücklich geraten. Zudem empfehlen die Experten auch das Tragen einer medizinischen oder einer FFP2-Maske an Bord der Flugzeuge aus China.

Corona-Testpflicht für Reisende aus China

Derzeit überrollt eine gewaltige Infektionswelle in der Volksrepublik, heißt es bei der dpa weiter. Nach fast drei Jahren mit Lockdowns, Massentests und Zwangsquarantäne hatte das bevölkerungsreichste Land Anfang Dezember seine Null-Covid-Politik abrupt beendet. Seitdem haben sich bereits mehrere Hundert Millionen Menschen mit dem Virus infiziert. Die Krankenhäuser sind überfüllt, Fieber- und Erkältungsmedikamente häufig ausverkauft. Der Ausbruch soll Erwartungen von Experten zufolge noch bis März oder April andauern.



Auch andere europäische Länder kündigten die Einführung einer Corona-Testpflicht für Reisende aus China an. Dazu zählen Belgien, Schweden, Österreich und Griechenland. Italien, Frankreich und Spanien hatten die Einreiseregeln zuvor bereits verschärft, meldet die Agentur.

Abwasserkontrollen und Stichproben geplant

Neben der Testpflicht kündigte der Gesundheitsminister Stichproben bei der Einreise an, um Virusvarianten zu erkennen. Darüber hinaus werde es ergänzende Abwasserkontrollen für China-Reisen geben, berichtet die dpa.



Die Regeln sollen so bald als möglich umgesetzt werden, am 22. Januar ist das chinesische Neujahrsfest, danach ist mit verstärkten Reiseaktivitäten zu rechnen. In den USA breitet sich derweil die neue Omikron-Subvariante XBB.1.5 aus. Sie scheint nicht gefährlicher als die vorherigen zu sein, aber ansteckender.