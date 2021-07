Chlorhexidin vor OP könnte Lungenentzündung danach vermeiden

Die postoperative Lungenentzündung (Pneumonie) ist die dritthäufigste Komplikation nach einer Operation. Die Mundhygiene mit Chlorhexidin-Lösung vor dem Eingriff könnte dem vorbeugen.

Die postoperative Lungenentzündung (Pneumonie) ist die dritthäufigste Komplikation nach einer Operation. Ihr Auftreten ist bei den Patienten mit einer schlechten Prognose verbunden.

Bislang bekannt war, dass die perioperative Mundpflege mit der antiseptischen Chlorhexidin-Spüllösung die Zahl postoperativer Pneumonien bei Patienten, die sich einer Herzoperation unterziehen, verringert. Chinesische Wissenschaftler wollten nun wissen, ob das auch bei anderen chirurgischen Eingriffen klappt.

Krankenschwester sorgte für Mundhygiene

Das Team um Shiqi Liang von der West China School of Medicine in Chengdu wertete bis März 2021 dazu vorliegenden Studien aus. Sieben randomisierte kontrollierte Studien mit insgesamt 1.773 Patienten und 3 Beobachtungsstudien mit insgesamt 12.528 nichtkardialen chirurgischen Patienten wurden eingeschlossen.

Insgesamt 621 beziehungsweise 5.904 Patienten erhielten vor dem Eingriff eine Chlorhexidin-Mundpflege. Die Schwester leitete die Patienten entweder zum Gurgeln mit der Lösung an, oder sie reinigte Mundhöhle und Zähne mit der Lösung.

Chlorhexidin könnte Lungenentzündung nach OP vermeiden

Die Chlorhexidin-Konzentrationen variierten zwischen den Studien, auch wurde die Mundhygiene ein- oder mehrmals durchgeführt, mal nur vor oder vor und nach der OP.

Die Mundhygiene reduzierte in den randomisierten kontrollierten Studien das Risiko um 40 Prozent und in Beobachtungsstudien das Risiko um 74 Prozent, nach der OP an einer Pneumonie zu erkranken. Fazit: Chlorhexidin vor der OP könnte Lungenentzündung danach vermeiden. Die Untersuchung erschien im Fachmagazin Surgery.

Foto: Adobe Stock/Lieres