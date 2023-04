Charité wirbt um neue Mitarbeiter

Die Charité hat am Montag eine stadtweite Kampagne gestartet, um neue Mitarbeitende zu gewinnen. Besonders Pflegekräfte werden umworben, aber auch in Forschung, Lehre und Verwaltung sucht die Universitätsmedizin Verstärkung.

„Charité. Zukunft gestalten. Jede:r zählt.“, so lautet das Motto einer neuen Kampagne, mit der die Berliner Universitätsmedizin um neue Mitarbeitende wirbt. Die Kampagne verspricht Karrieremöglichkeiten in den Bereichen Krankenversorgung, Forschung und Lehre sowie in der Verwaltung und im Servicebereich. Die ersten Plakate hängen seit Montag im gesamten Berliner Stadtgebiet und zeigen Mitarbeitende aus den verschiedenen Leistungsbereichen. Etwa die Krankenschwester und Stationsleiterin Daniel Koch s. Foto, die mit dem Slogan „Hier pflegt man mit Herzblut“ künftige Kolleginnen und Kollegen authentisch ansprechen will.

700 Pflegekräfte gesucht

Nach eigener Auskunft fehlen der Charité allein im Pflegebereich 700 Fachkräfte. „Wir sind seit Langem sehr bemüht, Fachkräfte zu gewinnen. Doch die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt und der demographische Wandel stellen uns zunehmend vor die Herausforderung, das benötigte Personal zu finden”, begründet Carla Eysel, Vorstandsmitglied für Personal und Pflege der Charité, den Start der Kampagne. Diese solle dazu beitragen, als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden und Menschen auf die zahlreichen Karrieremöglichkeiten in der Berliner Universitätsmedizin aufmerksam zu machen.

„Jeder Job hat einen Sinn“

„Wir wollten mit echten Kolleg:innen bebildern, dass alle, die an der Charité arbeiten, die Medizin der Zukunft mitgestalten. Ganz egal, ob auf den Stationen, am PC oder im Labor. Jede und jeder hat einen Job mit Sinn”, betont Susanne Nitzsche, Leiterin der Stabsstelle Personalmarketing und HR Digitalisierung.

Nach Charité-Angaben sollen im Laufe des Jahres weitere Motive folgen. Zudem soll die Kampagne künftig auch in anderen deutschen Städten zu sehen sein. Bereits jetzt gibt es über die Fotokampagne hinaus 20 Videos, die einen Einblick in das Arbeitsleben der Charité zeigen. Außerdem gibt es einen virtuellen Rundgang durch OP-Säle, Intensivstationen und viele weitere Bereiche. Mehr Information unter: https://karriere.charite.de/zukunft-gestalten-jeder-zaehlt