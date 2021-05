Bestimmte Blutdrucksenker könnten Hautkrebs-Risiko erhöhen

Bestimmte Blutdrucksenker könnten das Hautkrebs-Risiko erhöhen. Das fanden kanadische Forscher heraus. Die Wirkstoffe erhöhen die Empfindlichkeit der Haut gegen die schädlichen und potentiell krebserzeugenden UV-Strahlen der Sonne.

Die Wissenschaftler überprüften Gesundheitsdaten von fast 303.000 Erwachsenen in Ontario über 65 Jahren, denen Medikamente gegen Bluthochdruck verschrieben wurden. Sie verglichen dann die Häufigkeit von Hautkrebs mit der von mehr als 605.000 Erwachsenen, die keine blutdrucksenkenden Medikamente einnahmen.

Blutdrucksenker könnten das Hautkrebs-Risiko erhöhen

Die Ergebnisse zeigten, dass eine bestimmte Art von Blutdrucksenkern - Thiaziddiuretika - mit höheren Raten von Hautkrebs wie Basalzellkarzinom, Plattenepithelkarzinom, fortgeschrittenes Keratinozytenkarzinom und Melanom assoziiert waren.

Vier weitere Blutdruckmedikamente - Angiotensin-Converting-Enzym-Hemmer, Betablocker, Angiotensin-II-Rezeptorblocker und Kalziumkanalblocker - zeigten keinen Zusammenhang mit dem Hautkrebsrisiko, heißt es weiter in der im Fachmagazin CMAJ veröffentlichten Studie.

Einnahme über zehn Jahre erhöht Risiko um 40 Prozent

Die Einnahme der Medikamente über einen längeren Zeitraum war mit einer noch höheren Rate an Hautkrebs verbunden. "Wenn Sie diese Medikamente nur ein paar Jahre lang einnehmen, hat dies keinen großen Einfluss auf Ihr Krebsrisiko. Aber jemand, der seit zehn Jahren 25 Milligramm Hydrochlorothiazid pro Tag einnimmt, hat laut unserer Studie ein um 40 Prozent erhöhtes Risiko für Keratinozytenkarzinome", sagt Studienautor Dr. Aaron Drucker, Dermatologe an der Alpert Medical School der Brown University in Providence. Wer 20 Jahre lang dieselbe Dosis erhielt, hat ein um 75 Prozent erhöhtes Risiko im Vergleich zu jemandem, der kein Hydrochlorothiazid einnahm.

Betroffene müssen noch mehr auf Sonnenschutz achten

Der Befund solle Thiaziddiuretika bei Patienten nicht ausschließen, betont Drucker. Betroffene mit sehr heller Haut, Hautkrebs in der Vergangenheit oder Hautschäden durch Sonnenbrände müssten aber noch weitaus stärker auf Sonnenschutz achten: Sonnencreme, UV-Kleidung, Sonnenhut, mittags den Schatten aufsuchen.

