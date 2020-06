Berliner Charité ist Deutschlands bestes Krankenhaus

Von den 100 besten deutschen Krankenhäusern liegt gut jedes zehnte in Berlin. Ganz vorne liegt die Charité, Europas größtes Universitätsklinikum. Die 20 besten Plätze haben die Uniklinika unter sich ausgemacht, mit einer Ausnahme: einem kleinen Krankenhaus in Hamburg, das von einem privaten Träger aus Bayern geführt wird.

Die Berliner Charité macht zurzeit vor allem durch den Virologen Christian Drosten auf sich aufmerksam – mit seinen Podcasts und TV-Auftritten zur COVID-19-Pandemie. Jetzt hat es die Universitätsmedizin Berlin auf Platz 1 eines bundesweiten Krankenhaus-Rankings geschafft – in einer Studie, die schon vor Beginn der Corona-Krise abgeschlossen war und jetzt im Magazin „Stern“ veröffentlicht wurde. Zur Spitzengruppe der sogenannten Allgemeinversorger in Deutschland gehören auch die Universitätsklinika in Heidelberg (Platz 2) und Hamburg-Eppendorf (Platz 3), gefolgt vom Klinikum der Universität München und der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). In der Sparte der Fachkrankenhäuser belegte im Fach Kardiologie das Deutsche Herzzentrum Berlin den ersten Platz, in der Orthopädie die Asklepios-Klinik Birkenwerder.

Kriterien: Expertenurteil, Patientenzufriedenheit, Medizin-Kennzahlen

Das Klinik-Ranking wurde vom Marktforschungsunternehmen Statista in einer methodisch breit aufgestellten Studie erstellt. Entscheidend für die Platzierung waren drei Faktoren: Erstens die Meinung von deutschen wie internationalen Medizinexperten (Ärzte, Fachpersonal, Krankenhausmanager); zweitens Daten zur Patientenzufriedenheit aus dem Fundus der Krankenkassen; und drittens medizinische Kennzahlen (Personaldeckung, Qualitätssicherung, Abrechnungen, Komplikationen).

Die erhobenen Daten stammen aus der Zeit zwischen September und Dezember 2019. Für die Bewertung der medizinischen Experten wurde eine Onlinebefragung durchgeführt, in der die Teilnehmer 1450 Kliniken mit mindestens 100 Betten beurteilen konnten. Das Ergebnis waren 7000 Einzelbewertungen für 641 Krankenhäuser.

Uniklinika genießen offenbar großes Vertrauen

Insgesamt umfasst das jetzt als Ergebnis publizierte Stern-Ranking die 150 besten Krankenhäuser Deutschlands. Dabei punkten die Universitätsklinika offenbar mit ihrer Nähe zur Forschung und der Kompetenz des Personals – unabhängig von der aktuellen Entwicklung. Der allergrößte Teil der deutschen Uniklinika – 86 Prozent – bewegt sich im ersten Drittel des jetzt erstellten Rankings, also auf den Rängen 1 bis 50 (von 150).

Die Top 20 der deutschen Krankenhäuser

Charité – Universitätsmedizin Berlin Universitätsklinikum Heidelberg Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf Klinikum der Universität München Medizinische Hochschule Hannover Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München Universitätsklinikum Köln Universitätsklinikum Freiburg Universitätsklinikum Regensburg Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, Dresden



Universitätsklinikum Erlangen Universitätsklinikum Würzburg Universitätsmedizin Göttingen Universitätsklinikum Ulm Universitätsmedizin der Johann-Gutenberg-Universität Mainz Universitätsklinikum Bonn Universitätsklinikum Tübingen Universitätsklinikum Essen Uniklinik RWTH Aachen Schön-Klinik Hamburg-Eilbek

Von den hundert besten allgemeinversorgenden Krankenhäusern des Stern-Rankings stammen elf aus der Bundeshauptstadt Berlin. Nach der Charité auf Platz 2 ist dies das Unfallkrankenhaus Berlin (UKB). Dessen Aufgabe besteht in der Behandlung von Unfallverletzten und Notfallpatienten aus dem Raum Berlin-Brandenburg sowie in der Versorgung von schwer Brandverletzten aus dem gesamten Bundesgebiet. Träger des UKB ist der Klinikverbund der gesetzlichen Unfallversicherung gGmbH.

Platz 3 im evangelischen Berlin: ein katholisches Krankenhaus

Platz 3 im evangelisch geprägten Berlin belegt das katholische St.-Hedwig-Krankenhaus. Die 1846 gegründete Einrichtung, deren Träger heute die Alexianer gGmbH Münster ist, liegt in der historischen Mitte Berlins und ist nach der Charité das älteste der Großkrankenhäuser in der Hauptstadt.

Die Top 10 aus Berlin

Charité – Universitätsmedizin Berlin (bundesweites Ranking: Platz 1) BG-Unfallklinik – Unfallkrankenhaus Berlin (Platz 34) St.-Hedwig-Krankenhaus (40) Bundeswehrkrankenhaus (58) Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe (72) DRK-Kliniken Berlin-Köpenick (77) Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge (82) Vivantes Humboldt-Klinikum (84) Krankenhaus Hedwigshöhe (86) Helios-Klinikum Berlin-Buch (97)

