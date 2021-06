Berlin kippt Testpflicht für Einzelhandel und Außengastronomie

Ab Freitag, den 4. Juni ist in Berlin wieder vieles ohne negativen Corona-Test oder Impfnachweis möglich. Dazu gehören das Shoppen, der Museumsbesuch und das Essen und Trinken in der Außengastronomie. Grund sind sinkende Infektionszahlen.

Die Inzidenzen in Berlin liegen seit Tagen unter 50. Das erlaubt den Berlinern mehr Freiheiten. Nach einem Beschluss des Senats entfällt ab Freitag, den 4. Juni, die Testpflicht im Einzelhandel, in der Außengastronomie und in Museen und Galerien. Darüber hinaus dürfen Flohmärkte und Kunstmärkte wieder öffnen.

Hotels öffnen ab 11. Juni für private Gäste

Auch Innenbereiche von Restaurants, Bars und Cafés dürfen wieder für Gäste öffnen, allerdings gilt hier die Testpflicht. Ab dem 11. Juni sollen auch wieder private Übernachtungen in Hotels möglich sein, ebenfalls mit negativem Corona-Test oder Impfnachweis.

Veranstaltungen im Freien sind ab Freitag bei bis zu 250 Teilnehmern ohne Testpflicht erlaubt, bis zu 500 Teilnehmern mit Test. Bei Veranstaltungen im Innenbereich gilt eine Obergrenze von 100 Personen, die Testpflicht erst ab der elften Person. Dies gilt auch für private Veranstaltungen wie Trauerfeiern oder Hochzeiten, allerdings ist hier die Teilnehmerzahl auf 50 begrenzt.

Infektionszahlen weiter am Sinken

Weitere Lockerungen sind für Zoos, Fitness und Sportstudios vorgesehen. "Das sind große Schritte, die wir hier gehen. Wir hoffen, dass die Vorsicht weiter bleibt", sagte Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller verwies auf die sinkenden Infektionszahlen. Am Dienstag lag die 7-Tages-Inzidenz in Berlin mit 33,6 knapp über dem Bundesdurchschnitt. Eine Woche zuvor bei über 50. "Wir konnten die Inzidenzen so weit senken, wie sicher nur wenige das erwartet haben", sagte Müller. Die Pandemie sei aber noch nicht überstanden.

Bis zum heutigen Donnerstag ist die Inzidenz in Berlin auf 31,4 gesunken. Selbst der Problembezirk Neukölln meldet erstmals eine Inzidenz von unter 50.

Foto: © Adobe Stock/ Mirko Vitali