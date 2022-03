Bei Brustkrebs im frühen Stadium scheint eine brusterhaltende OP zu einer besseren Überlebensrate zu führen als die Entfernung der Brust (Mastektomie).

Bei Brustkrebs im frühen Stadium scheint eine brusterhaltende Therapie (BCT) zu einem besseren Gesamtüberleben zu führen als die Entfernung der Brust (Mastektomie). Forscher der University Nantong überprüften das mit Hilfe einer großen US-Krebsdatenbank (SEER).



Für ihre Untersuchung identifizierten sie zwischen 2010 und 2015 insgesamt 99.790 geeignete Patientinnen zwischen 18 und 80 Jahren. Es war ihre erste Brustkrebs-Erkrankung, und nur eine Brust war befallen. Der Krebs befand sich im Frühstadium mit höchstens 5 cm großen Tumoren und höchstens drei befallenen Lymphknoten.

Brusterhaltende Therapie mit Mastektomie verglichen

Insgesamt 77.452 Patientinnen (77,6 Prozent) unterzogen sich einer brusterhaltenden OP mit einer Strahlentherapie. 22.338 Patientinnen (22,4 Prozent) unterzogen sich einer Mastektomie mit oder ohne Strahlentherapie. Die Nachbeobachtungszeit betrug im Schnitt 46 Monate, insgesamt starben 3.005 Probandinnen aus allen Gründen.



Die 5-Jahres-Überlebens-Rate betrug 94,7 Prozent in der BCT-Gruppe und 87,6 Prozent in der Mastektomie-Gruppe. Die brustkrebsspezifische 5-Jahres-Überlebensrate betrug 97,2 Prozent in der BCT- und 94,3 Prozent in der Mastektomie-Gruppe. Dabei wurden jeweils Patientinnen mit denselben Tumor-Charakteristika verglichen.

Bei Brustkrebs im frühen Stadium führt brusterhaltende OP zu besserer Überlebensrate

Frauen, die sich einer Mastektomie unterzogen, hatten ein 1,79 Mal höheres Gesamt-Sterberisiko und und ein 1,88 Mal höheres brustkrebsspezifisches Sterberisiko. Bei Brustkrebs im frühen Stadium führt eine brusterhaltende OP also zu einer besseren Überlebensrate.



Fazit der Forscher: Es scheint ratsam, Patienten im Frühstadium eine BCT anstelle einer Mastektomie zu empfehlen, wenn dies möglich und angemessen ist. Sie vermuten, dass die Strahlentherapie ein Faktor für das bessere Überleben sein könnte. Für Patientinnen, die die Brustkrebsgene BRCA1 und BRCA2 in sich tragen, gibt es keinen Vorteil durch eine brusterhaltene OP gegenüber einer Mastektomie.