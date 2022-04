Zwei Portionen Avocado pro Woche können das Risiko von Herzerkrankungen um 16 Prozent senken. Das zeigt eine US-Studie.

Für die aktuelle Studie verwendeten die Forscher der Harvard T.H. Chan School of Public Health Daten aus der Health Professionals Follow-Up Study und den Nurses’ Health Studies. Beide Studien laufen noch. Sie untersuchen die Auswirkungen von Gesundheit und Lebensstil auf das Auftreten schwerer Erkrankungen bei medizinischen Fachkräften.

Kardiovaskuläre Erkrankungen und Schlaganfälle

Die Wissenschaftler schlossen 62.225 Frauen und 41.701 Männer ein, die keine Vorgeschichte von Herzkrankheiten, Schlaganfall oder Krebs hatten. Alle vier Jahre wurden sie nach ihrer Ernährung befragt. Risikofaktoren wie Bluthochdruck und Typ-2-Diabetes wurden aus Selbstberichten und ärztlichen Diagnosen erfasst. Die Teilnehmer wurden 30 Jahre lang beobachtet.



Am Ende des Studienzeitraums verzeichneten die Forscher 14.274 neu aufgetretene kardiovaskuläre Erkrankungen, darunter 9.185 koronare Herzerkrankungen und 5.290 Schlaganfälle.

Avocados senken das Risiko für Herzerkrankungen

Männer und Frauen mit einer höheren Avocadoaufnahme wiesen tendenziell eine höhere Gesamtenergieaufnahme und eine gesündere Ernährung mit mehr Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, Nüssen und Milchprodukten wie Joghurt und Käse auf.



Nach Berücksichtigung wichtiger Ernährungs- und Lebensstilfaktoren stellten die Forscher fest, dass der Verzehr von zwei oder mehr Portionen Avocado pro Woche mit einem um 16 Prozent niedrigeren kardiovaskulären Risiko und einem um 21 Prozent niedrigeren Risiko für eine koronare Herzkrankheit verbunden war im Vergleich zu denen, die keine Avocados aßen. Avocados senken folglich das Risiko für Herzerkrankungen. Ein Zusammenhang mit dem Schlaganfallrisiko ergab sich nicht.

Ungesättigte Fette, Ballaststoffe, Protein, Polyphenole

Erstautorin Dr. Lorena Pacheco erklärt die Vorzüge der Frucht: "Avocados sind ein nährstoffreiches Lebensmittel mit günstigen Lebensmittelverbindungen, darunter einfach und mehrfach ungesättigte Fette (gesunde Fette), Vitamine, Mineralien, lösliche Ballaststoffe, pflanzliche Proteine, Phytosterine und Polyphenole. Die primäre einfach ungesättigte Fettsäure in Avocados ist Ölsäure, und es wird vermutet, dass sie hilft, Bluthochdruck, Entzündungen und Insulinsensitivität zu reduzieren."



Außerdem enthalten sie pflanzliche Sterine (Fette), die sich günstig auf das Blutfettprofil auswirken. Die Aufnahme löslicher Ballaststoffe in Avocados kann zu einem niedrigeren LDL-Cholesterin führen. Die Studie wurde im Journal of the American Heart Association veröffentlicht.