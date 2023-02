Arbeitsunfälle: Richtig handeln, wirksam vorbeugen

Abgesägte Finger in der Schreinerei, ein Sturz vom Gerüst auf einer Baustelle, stolpern über ein Druckerkabel im Büro, ein Verkehrsunfall auf dem Weg in die Firma: Im Jahr 2021 wurden in Deutschland 806.217 Arbeitsunfälle registriert. 12.079 davon waren so schwer, dass die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) im Anschluss eine Rente oder Sterbegeld zahlen musste. Auch wenn sich die Zahl der Arbeitsunfälle in den vergangenen drei Jahrzehnten mehr als halbiert hat und zuletzt eine der niedrigsten Arbeitsunfallquoten seit Bestehen der Bundesrepublik zu verzeichnen war: Jeder Arbeitsunfall ist einer zu viel. Anlässlich des „Europäischen Tags des Notrufs“ am 11. Februar informiert exemplarisch die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) über die betriebliche Organisation der Ersten Hilfe, die Anzeige von Unfällen und in welchen Fällen der Notruf 112 gewählt werden muss.