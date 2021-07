Apothekenpersonal mehrheitlich für Legalisierung von Cannabis

Im Gegensatz zur Bundespolitik ist offenbar eine klare Mehrheit von Apotheken-MitarbeiterInnen in Deutschland für eine Legalisierung von sogenanntem Genuss-Cannabis – unter der Bedingung einer streng kontrollierten Abgabe. Das ergibt sich aus einer Studie des Berliner Marktforschungsinstituts Aposcope.

Wenn man ein Problem mit Polizei und Repressionen über Jahrzehnte nicht in den Griff bekommt, kann man es dadurch lindern, dass man es selbst in die Hand nimmt und kanalisiert. Das von der Drogenmafia durchsetzte und erschütterte Mexiko ist im April diesen Weg gegangen und hat den Konsum von Cannabis legalisiert: Raus aus der Illegalität, rein ins Steuersystem. Jetzt verdient der Staat das Geld der Drogenmafia – und kann die Abgabe an Konsumenten selbst überwachen und steuern.

DHS: „Repressionspolitik gegen Cannabis gescheitert“

Obwohl selbst die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) feststellt, dass die Repressionspolitik gegen Cannabis gescheitert sei, obwohl der Konsum von Cannabis weit verbreitet ist und auf dem Schwarzmarkt besorgte Drogen für die Käufer ein Gesundheitsrisiko darstellen, zeichnet sich in Deutschland noch immer keine politische Mehrheit für eine kontrollierte Abgabe von Cannabis ab. Anders ist dies offenbar beim Personal der deutschen Apotheken.

Apothekenpersonal: 64 Prozent für Legalisierung

In einer Befragung des Berliner Marktforschungsinstituts Aposcope sprachen sich 64 Prozent der TeilnehmerInnen für eine Legalisierung von „Genuss-Cannabis" aus. Innerhalb der vergangenen zwölf Monate stieg die Zustimmung im Apothekenteam für die Legalisierung von Cannabis in Deutschland um 10 Prozentpunkte – von 54 auf 64 Prozent. In der Berufsgruppe der Pharmazeutisch-Technischen AssistentInnen (PTA) stimmen sogar 70 Prozent für eine Legalisierung von „Genuss-Cannabis". Für die Studie „Zukunftsmarkt Medizinisches Cannabis - Insights aus der Apotheke 2021" wurden im Juni und Juli insgesamt 500 verifizierte ApothekerInnen und PTAs online befragt.

Mehr zum Thema bei Gesundheitsstadt Berlin Sexualität 02.11.2017 Cannabis-Konsumenten haben mehr Sex US-Forscher untersuchten jetzt den Zusammenhang von Cannabis-Konsum und der Häufigkeit von Geschlechtsverkehr. Ergebnis: Wer Marihuana raucht hat öfter Sex. lesen

Abgabe „nur kontrolliert und reglementiert“

Die Beschäftigten von Apotheken stehen dabei keineswegs auf dem Standpunkt, dass Cannabis völlig freigegeben werden sollte. Vielmehr solle die Abgabe kontrolliert und reglementiert erfolgen. Fast alle BefürworterInnen sind für eine Legalisierung mit Einschränkungen, wie die ausschließliche Abgabe über Apotheken (83 Prozent), die Festlegung von Höchstmengen (76 Prozent) und Altersbeschränkungen (71 Prozent).

Bundestag zuletzt 2020 gegen Legalisierung

Zuletzt im Oktober 2020 hatte der Bundestag mit Mehrheit einen Gesetzentwurf von Bündnis 90/Die Grünen für ein „Cannabis-Kontrollgesetz“ abgelehnt. Cannabis gilt als die am häufigsten konsumierte illegale Droge in Deutschland. Schätzungen zufolge konsumieren allein 3,1 Millionen Erwachsene Cannabis. Auch immer mehr junge Menschen konsumieren Cannabis. Dem Gesetzentwurf zufolge stieg der Anteil der Cannabis-Nutzer unter Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren binnen zehn Jahren von 6,7 auf 8,8 Prozent. Von den jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 25 Jahren haben demnach sogar 35,5 Prozent schon Cannabis konsumiert.

Unterschied Genuss- und Medizin-Cannabis

Das „Genuss-Cannabis“ ist zu unterscheiden vom „Medizinal-Cannabis“. Cannabis-Blüten oder -extrakt zu medizinischen Zwecken können bestimmte Patienten seit März 2017 auf Rezept und als Kassenleistung erhalten. Die Medikamente sollen bei schwerwiegenden Erkrankungen dann zum Einsatz kommen, wenn andere Therapiekonzepte versagen. Zu den möglichen Anwendungsgebieten gehören Schmerz-Erkrankungen wie Cluster-Kopfschmerzen, Übelkeit bei Krebs-Erkrankungen oder schmerzhafte Krämpfe bei Multipler Sklerose. Seit Inkrafttreten des Cannabis-Gesetzes vor vier Jahren haben sich die Verordnungen von medizinischem Cannabis in Deutschland mehr als verdreifacht.

Medizin-Cannabis: Offizielle Agentur überwacht Verkauf

Als pharmazeutischer Unternehmer und Großhändler tritt in Deutschland die beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) angesiedelte „Cannabis-Agentur“ auf. Sie ist für den kontrollierten Anbau der medizinischen Cannabisblüten verantwortlich, die Ernte, die Verarbeitung, die Qualitätsprüfung, die Lagerung, die Verpackung und die Abgabe an Apotheken.

Fast 20.000 Apotheken: Erfahrung mit Medizin-Cannabis

Mehr als 19.000 Vor-Ort-Apotheken in Deutschland haben der aktuellen Marktanalyse von Aposcope zufolge bereits Erfahrungen bei der Belieferung von Medizinal-Cannabis-Rezepten gemacht. Die größten Herausforderungen bei der Bearbeitung von Cannabis-Rezepten sehen die dort Beschäftigen Fachangestellten bei folgenden Punkten:

Abrechnung/Retaxierung (61 Prozent)

fehlerhafte ärztliche Verordnungen (60 Prozent)

hoher Aufwand rund um die Abgabe (59 Prozent).

Foto: Catalin Pop