Aktuelle Fallzahlen der Coronavirus Infektionen in Deutschland

In Deutschland wurden bislang 188 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen. Hot-Spot ist Nordrhein-Westfalen.

Dynamische Entwicklung in Deutschland: Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen steigt täglich

Dem Robert Koch-Institut wurden bis zum 3. März 188 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet. 13 Bundesländer sind inzwischen betroffen.

Berlin meldet drei Infektionen. Die erste Infektion in der Hauptstadt wurde am Sonntagabend, den 1. März bekannt. Ein 22-Jähriger Mann aus Berlin Mitte war in der Notaufnahme der Charité Virchow Klinikum positiv auf das Coronovirus getestet worden.

Die Coronavirus-Infektionen nach Bundesland

Bundesland Fälle Baden-Württemberg 26 Bayern 35 Berlin 3 Brandenburg 1 Bremen 1 Hamburg 2 Hessen 10 Niedersachsen 1 Nordrhein-Westfalen 101 Rheinland-Pfalz 2 Sachsen 1 Schleswig Holstein 2 Thüringen 1 Repatriierte (ins Heimatland zurückgekehrte) 2 Gesamt 188

Quelle: Robert Koch-Institut / Stand 3. März 2020

RKI passt Risikobewertung an

In Anbetracht der steigenden Fallzahlen hat das Robert Koch-Institut seine Risikobewertung leicht erhöht. Die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung wird in Deutschland aktuell als mäßig eingeschätzt. Bisher war sie als "gering bis mäßig" eingestuft worden. RKI-Präsident Lothar Wieler betonte am Montag, die Lage sei weiterhin sehr dynamisch und müsse jeden Tag neu bewertet werden.

Vier Risikogebiete weltweit

Mit Stand vom 3. März 2020 benennt das Robert Koch-Institut weltweit vier Risikogebiete. Das sind Regionen, wo eine dynamische Mensch-zu-Mensch-Übertragung vermutet werden kann. Die Risikogebiete definiert das RKI nach Kriterien wie Erkrankungshäufigkeit und Dynamik der Fallzahlen.

Augenblicklich sind das:

China: Provinz Hubei (inkl. Stadt Wuhan)

Iran: Provinz Ghom, Teheran

Italien: Region Emilia-Romagna, Region Lombardei und die Stadt Vo in der Provinz Padua in der Region Venetien

Südkorea: Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang)

Personen, die sich in einem der Risikogebiete aufgehalten haben und über Atemwegsprobleme klagen, gelten als Verdachtsfall. Bei ihnen sollte ein Test auf das neuartige Coronavirus durchgeführt werden.

Bei Verdacht Arzt anrufen

Um keine weiteren Menschen anzustecken, sollten Personen mit Verdacht auf eine Coronavirusinfektion zu Hause bleiben, und sich telefonisch bei ihrem Hausarzt oder dem KV-Bereitschaftsdienst mit der bundesweiten Rufnummer 116117 melden. In Berlin hat die Gesundheitsverwaltung zusätzlich eine Hotline geschaltet: 030 90 28 28 28.

Nicht angerufen werden sollte dagegen der Notruf 112. Diese Nummer bleibt lebensbedrohlichen Fällen vorbehalten.