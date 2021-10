Umfrage 24.10.2021 Ärzte lehnen Impfungen durch Apotheker ab

Impfungen in Apotheken werden gerade in Modellprojekten erprobt. Doch was halten Ärzte davon wenn Apotheker impfen? Die Antwort fällt sehr eindeutig aus.

Ärzte sprechen Apothekern die Kompetenz zum Impfen ab

Schon vor der Corona-Pandemie wurden Impfungen in Apotheken diskutiert. Mittlerweile gibt es etliche Modellprojekte. Was die Ärzteschaft davon hält, wenn Apotheker impfen, hat nun der Ärztenachrichtendienst (änd) in einer Umfrage unter 1.000 niedergelassen Ärzten ermittelt. Die Antwort fällt sehr eindeutig aus. 91 Prozent sind strikt dagegen. Mehrheit der Ärzte sieht Impfen als ärztliche Aufgabe Das Hauptargument lautet, dass Impfen eine grundlegend ärztliche Aufgabe sei. Es setze voraus, dass Indikationen und Kontraindikationen korrekt bewertet werden können. Dafür seien die Apotheker medizinisch aber nicht ausgebildet. Außerdem seien Apotheker im Extremfall nicht in der Lage, bei unerwartet auftretenden Komplikationen - zum Beispiel schweren allergischen Reaktion - medizinisch angemessen zu handeln, argumentieren die befragten Ärzte in den Freitextantworten. In anderen Ländern wird auch in Apotheken geimpft Nur neun Prozent sehen das etwas lockerer. Die Impfung sei "kein Hexenwerk", sagen die Befürworter, weshalb auch anderer Berufsgruppen im Gesundheitswesen einbezogen werden könnten - es müsse dann jedoch auch Notfallpläne und den schnellen Draht zum Arzt geben. In strukturschwachen Gegenden könnten impfende Apotheker die wenigen vorhabenden Ärzte unterstützen und zum Aufbau eines niederschwelligen Impfangebots beitragen. In anderen Ländern funktioniere das ebenfalls. Kommentare zum möglichen Honorarverlust sind in der Umfrage praktisch nicht zu finden. Das deutet daraufhin, dass das Impfen finanziell für die Niedergelassenen keine große Rolle spielt. Mehr zum Thema bei Gesundheitsstadt Berlin Grippesaison 2021/2022 20.10.2021 Grippeimpfung bleibt trotz Corona-Pandemie wichtig Die Grippesaison beginnt. Daran hat sich auch durch die Pandemie nichts geändert. Ein Neuroimmunologe erklärt, warum die Grippeimpfung weiterhin wichtig ist und... lesen Erweitertes Dispensierrecht Nach einem erweiterten Dispensierrecht für Ärzte wurde ebenfalls gefragt. Dies würde bedeuten, dass Ärzte beispielsweise Patienten im ambulanten Bereitschaftsdienst direkt eine erste Notfall-Medikation mitgeben könnten - ohne dass der Patient dafür extra eine Notdienst-Apotheke aufsuchen müsste. 66 Prozent der Niedergelassenen sind für eine solche Regelung, 20 Prozent halten dagegen ein erweitertes Dispensierrecht nicht für nötig. Und 14 Prozent haben zu dem Thema noch keine Meinung. An der Online-Befragung des änd nahmen am 19. Und 20.Oktober 1.094 Haus- und Fachärzte aus dem gesamten Bundesgebiet teil. Foto: © Adobe Stock/ dusanpetkovic1

Autor: ham