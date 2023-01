Abnehmen: Kalorien reduzieren ist effektiver als Intervallfasten

Kalorien reduzieren ist effektiver um abzunehmen als Intervallfasten. Das zeigt eine US-Studie. Das Zeitintervall von der ersten bis zur letzten Mahlzeit spielte während des Untersuchungszeitraums keine Rolle für das Gewicht.

Kalorien reduzieren ist effektiver um abzunehmen als Intervallfasten. Das zeigt eine US-Studie, die im Fachmagazin Journal of the American Heart Association veröffentlicht wurde. Das Zeitintervall von der ersten bis zur letzten Mahlzeit spielte keine Rolle für das Gewicht.

An der Untersuchung von Forschern der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health nahmen fast 550 Erwachsene (18 Jahre oder älter) aus Maryland und Pennsylvania teil. Ausgewertet wurden ihre elektronischen Patientendaten. Es gab in den zwei Jahren vor dem Start der Studie (Februar bis Juli 2019) mindestens eine Gewichts- und Größenmessung.

Die Teilnehmer waren im Schnitt adipös

Die meisten Teilnehmer gaben an, eine Hochschulausbildung oder höher zu haben; das Durchschnittsalter betrug 51 Jahre; der durchschnittliche BMI lag bei 30,8, was als fettleibig gilt. Die durchschnittliche Nachbeobachtungszeit für das eingangs erfasste in der Gewicht betrug 6,3 Jahre.



Basierend auf den Schlaf- und Essenszeiten, die jeden Tag in einer mobilen App aufgezeichnet wurden, konnten die Forscher Folgendes messen: die Zeit von der ersten Mahlzeit bis zur letzten Mahlzeit jeden Tag; der Zeitablauf vom Aufwachen bis zur ersten Mahlzeit; und die Zeitspanne von der letzten Mahlzeit bis zum Schlafen.

Abnehmen: Weniger essen ist effektiver als Intervallfasten

Das Timing der Mahlzeiten war nicht mit Gewichtsveränderungen verbunden. Dazu gehören der Zeitraum von der ersten bis zur letzten Mahlzeit, vom Aufwachen bis zum Essen der ersten Mahlzeit, vom Essen der letzten Mahlzeit bis zum Einschlafen und die gesamte Schlafdauer.



Die tägliche Gesamtzahl an großen Mahlzeiten (geschätzt mehr als 1.000 Kalorien) und mittelgroßen Mahlzeiten (geschätzt auf 500 - 1.000 Kalorien) war jeweils mit einem erhöhten Gewicht verbunden, während weniger kleine Mahlzeiten (geschätzt weniger als 500 Kalorien ) mit geringerem Gewicht verbunden waren. Das heißt, die Gesamtkalorienmenge war ausschlaggebend. Beim Abnehmen ist also Kalorien reduzieren effektiver als Intervallfasten.

Durchschnittliche Nahrungspause: 11 Stunden

Die durchschnittliche Zeit von der ersten bis zur letzten Mahlzeit betrug 11,5 Stunden; die durchschnittliche Zeit vom Aufwachen bis zur ersten gemessenen Mahlzeit 1,6 Stunden; die durchschnittliche Zeit von der letzten Mahlzeit bis zum Schlafen war 4 Stunden; und die durchschnittliche Schlafdauer lag bei 7,5 Stunden.



Die Forscher wiesen aber darauf hin, dass frühere Studien nahelegten, dass Intervallfasten oder intermittierendes Fasten den Rhythmus des Körpers verbessern und den Stoffwechsel regulieren kann.