In Deutschland gibt es ab 5. September Covid-19-Impfstoffe, die an die Omikron-Variante BA.1 angepasst sind. Das steht in einem Schreiben des Bundesgesundheitsministers. Im Oktober kommt ein an BA.4/BA.5-angepasster Impfstoff.

In Deutschland gibt es ab 5. September Covid-19-Impfstoffe, die an die Omikron-Variante BA.1 angepasst sind. Das geht aus einem Schreiben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hervor. Im Vergleich zu den Vorgänger-Impfstoffen schützen sie besser gegen die aktuell grassierende BA.5-Variante. Die entsprechenden Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna sollen bis 2. September eine Zulassung für Auffrischungsimpfungen erhalten. Die Arztpraxen können sie dann ab Montag bestellen. Deutschland erhält zunächst rund 5 Millionen Dosen des BA.1-adaptierten Impfstoffs von BioNTech/Pfizer und 2,38 Millionen Dosen des BA.1-Impfstoffs von Moderna. Im Oktober kommt außerdem ein speziell an BA.4/BA.5-angepasster Impfstoff auf den Markt. Ab 5. September gibt es angepasste Covid-19-Impfstoffe Für Hochrisikogruppen könnten sie ein entscheidender Faktor sein. Man solle nicht vergessen, dass täglich nach wie vor rund 100 Personen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion sterben, heißt es weiter in dem Brief.



Angesichts der ab 5. September bestellbaren angepassten Covid-19-Impfstoffe sollten Risikogruppen nicht länger mit einer Auffrischungsimpfung warten, sagt Lauterbach. Auch wenn ein weiterer Impfstoff wahrscheinlich schon Ende September/Anfang Oktober zur Verfügung steht. An BA.4/BA.5-angepasster Impfstoff ab Oktober BioNTech/Pfizer hat angekündigt, dass die Europäische Kommission dann einen speziell an BA.4/BA.5-angepassten Impfstoff zulassen wird. In dem Fall werde Deutschland sehr zügig mit einer ersten Tranche von 9,5 Millionen Dosen beliefert, so Lauterbach.



Die Ständige Impfkommission (STIKO) befasst sich derzeit mit den Studiendaten der angepassten Impfstoffe um zeitnah eine aktualisierte Impf-Empfehlung auszusprechen. Die neu eingerichtete Pandemie-Arbeitsgruppe (PAIKO) innerhalb der STIKO wird sich nach der Zulassung der BA.4/BA.5-angepassten Impfstoffe mit den Herstellern austauschen, um perspektivisch auch diese in die Empfehlung aufzunehmen.



