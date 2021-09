220.000 vermeidbare Todesfälle in deutschen Krankenhäusern

Die Krankenhaussterblichkeit in Deutschland ist offenbar deutlich höher als in anderen westlichen Industrienationen. Darauf weist die „Sepsis-Stiftung“ anlässlich des Welt-Sepsis-Tages am 13. September hin. Rund 220.000 Todesfälle jährlich könnten vermieden werden können, davon alleine 75.000 infolge einer „Blutvergiftung“. Ursache für das Problem seien Qualitätsmängel im deutschen Gesundheitssystem.

Qualität: nur europäisches Mittelfeld. Behandlungskosten pro Kopf: Spitzenposition. Sterblichkeit von Patienten im Krankenhaus: auch Spitzenposition. Dieses kritische Bild zeichnet eine Analyse des deutschen Gesundheitssystem durch die in Berlin ansässige „Sepsis Stiftung“. Rund 220.000 Todesfälle in Krankenhäuser wären demnach jedes Jahr vermeidbar, davon 75.000 infolge einer Sepsis („Blutvergiftung“). Als wesentliche Ursache wird das Fehlen von verbindlichen Qualitätsstandards und einer externen Qualitätssicherung ausgemacht.

Sterblichkeit im Krankenhaus teils doppelt so hoch wie in anderen europäischen Ländern

„Im internationalen Vergleich liegt Deutschland mit Krankenhaussterblichkeitsraten, die teilweise doppelt so hoch sind wie in anderen westlichen Industrienationen, weit zurück“, heißt es in einem Positionspapier der Sepsis-Stiftung. Deutschland nehme mit einer Krankenhaussterblichkeit von acht Prozent innerhalb Europas eine Spitzenposition ein. In fünf europäischen Ländern liegt diese nur bei vier Prozent oder sogar noch niedriger. „Dabei gibt es ein bemerkenswertes Ungleichgewicht: Denn während Deutschland, gemessen an der Zahl der vermeidbaren Todesfälle (220.000 pro Jahr), hinsichtlich der Qualität seines Gesundheitswesens auf EU-Ebene nur einen Platz im Mittelfeld einnimmt, liegt es bei den Pro-Kopf-Behandlungskosten auf Platz Eins.“

Sterblichkeit bei Sepsis und Herzinfarkt im Krankenhaus könnte halbiert werden

„Die Ursachen für Versorgungsmängel sind folglich in einem Struktur- beziehungsweise Steuerungsproblem und einer de facto fehlenden externen Qualitätssicherung zu suchen“, erklärt Konrad Reinhart, Vorstandvorsitzender der Sepsis-Stiftung und Senior Professor an der Charité – Universitätsmedizin Berlin. Beispiele aus anderen Ländern zeigten, dass verbindliche Qualitätsstandards, die Optimierung der Versorgungsstrukturen und die Verbesserung der Gesundheitskompetenz geeignet seien, die Sterblichkeit bei Sepsis und Herzinfarkt zu halbieren und die Effektivität des Gesundheitssystems insgesamt zu steigern.

Virale Sepsis Haupttodesursache bei Covid-19

Die Sepsis-Stiftung sieht sich in ihrer Lagebeurteilung von der Weltgesundheitsorganisation WHO bestätigt. Die WHO hatte ihre Mitgliedsstaaten bereits 2017 dazu aufgefordert, der Bekämpfung von Sepsis eine hohe Priorität einzuräumen und entsprechende nationale Maßnahmenkataloge aufzusetzen. Die UN-Organisation hält die Mehrzahl der Sepsis-Todesfälle durch bessere Vorbeugung, Früherkennung, Diagnose und Therapie für vermeidbar. „Da mittlerweile bekannt ist, dass eine virale Sepsis die Haupttodesursache bei Covid-19 ist, hat diese Forderung in den vergangenen eineinhalb Jahren noch an Brisanz gewonnen“, so die Einschätzung der Stiftung aus Berlin.

